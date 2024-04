Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Unverschlossener Citroen lädt Dieb ein + Bargeld aus Aquamar-Spind erbeutet +

Marburg-Biedenkopf

Marburg: Geldbörse aus PKW erbeutet -

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag parkte ein roter Citroen C4 auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Cappeler Straße. Da der Wagen nicht verschlossen war, hatte ein Dieb leichtes Spiel. Zwischen 16:30 Uhr und 07.45 Uhr öffneten er eine der Türen und griff sich aus dem Inneren ein Portemonnaie. Mit diesem fiel ihm ca. 200 Euro Bargeld in die Hände. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten sich unter der Rufnummer 06421 / 4060 an die Polizeistation in Marburg zu wenden. (J.K.)

Marburg: Bargeld aus Spind im Aquamar gestohlen -

Ein Besucher des Aquamar suchte am Donnerstag (18.04.24) zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr den dortigen Saunabereich auf. Zuvor verstaute er seine persönlichen Wertgegenstände in einem Spind im Umkleidebereich, den er mit einem Chip-Armband verschloss. Anschließend gelang es einem Dieb auf bisher nicht bekannte Art und Weise den Spind zu öffnen und sämtliche Banknoten aus der Geldbörse herauszunehmen. Das Portemonnaie legte er anschließend wieder zurück. Das Fehlen des Bargeldes in Höhe von 115 Euro fiel dem Opfer erst später auf. Zeugen, die den Täter beobachteten, werden gebeten sich unter der Rufnummer 06421 / 4060 an die Polizei in Marburg zu wenden. (J.K.)

