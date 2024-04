Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + E-Bike gestohlen + Verletzte nach Auffahrunfall + Ladung verloren + Radfahrer verunglücken + Flucht bei Aldi + Wer hat Notiz geschrieben? +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Stadtallendorf: E-Bike gestohlen -

Nichtsahnend stellte eine Fahrradfahrerin ihr E-Mountainbike am Mittwoch (17.04.24) um 09:30 Uhr auf dem Parkplatz in der Straße 'Luchgraben 4 B' ab und sicherte es mit einem Zahlenschloss. Dies hielt jedoch den Dieb nicht davon ab, das Schloss zu knacken und sich mit dem Fahrrad aus dem Staub zu machen. Die Besitzerin bemerkte um 11:20 Uhr den Diebstahl und konnte auch das Schloss am Tatort nicht mehr auffinden. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein E-Mountainbike der Marke Fischer in der Farbe schwarz-rot. Hinweise zum Täter oder dem Fahrrad nimmt die Polizeistation Stadtallendorf unter der Rufnummer 06428 / 93050 entgegen. (J.K)

Stadtallendorf - B 454: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall -

Leicht verletzt wurden am späten Mittwochnachmittag (17.04.24) die 51 Jahre alte Fahrerin eines Opels aus Marburg, sowie ein 72 Jahre alter Autofahrer aus Kirchhain, die hintereinanderfahrend auf der B454 in Richtung Stadtallendorf unterwegs waren. An der Kreuzung Neustädter Straße / Marburger Straße hielten die beiden Verkehrsteilnehmer ordnungsgemäß an einer roten Ampel an. Anders verhielt es sich bei dem Fahrer eines silbernen Audi A3 aus Kirchhain, der seinen PKW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen konnte und in das Fahrzeugheck des 72-Jährigen krachte, wodurch dessen PKW auf den vor ihm wartenden Opel aufgeschoben wurde. Der Audi-Fahrer blieb hierbei unverletzt. Der Gesamtschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt. Hinweise zum stattgefundenen Unfallhergang nicht die Polizeistation Stadtallendorf unter der Rufnummer 06428 / 93050 entgegen. (J.K)

Kirchhain: Disput zwischen Fahrradfahrern endet in Unfall -

Ein Fahrradfahrer, der mit seinem E-Bike auf dem Fahrradweg unterwegs war, überholte am Mittwoch (17.04.24) gegen 11:40 Uhr einen nicht-motorisierten Fahrradfahrer. Bei dem Überholvorgang soll es für beide Verkehrsteilnehmer noch zu keiner brenzlichen Situation gekommen sein. Der Überholte war jedoch nicht damit einverstanden, dass der Überholende zur Ankündigung des Überholmanövers auf seine Fahrradklingel verzichtet hatte und machte seinem Ärger Luft. Um das Problem aus der Welt zu schaffen, hielt der Überholende auf dem Fahrradweg an. Dem Überholten gelang es jedoch nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Überholte stürzte und verletzte sich dadurch leicht am Schienbein. Wer das Unfallgeschehen beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizeistation Stadtallendorf unter der Rufnummer 06428 / 93050 zu melden. (J.K)

Breidenbach: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz -

Eine Kundin parkte am Montag (15.04.24) um 16:30 Uhr ihren Renault Twingo auf dem Parkplatz des Supermarktes und kaufte ein. Bei der Rückkehr zu ihrem PWK bemerkte sie Dellen und Kratzer an der Beifahrertür, die nach polizeilicher Aufnahme durch einen ausparkenden PKW verursacht worden sein dürften. Eine Mitteilung des Unfallverursachers fand die Kundin an ihrem Auto nicht vor. Die Höhe des Sachschadens wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Hinweise erbittet die Polizeistation Biedenkopf unter der Rufnummer 06461 / 92950. (J.K)

Marburg - B 3: Verlorene Ladung beschädigt Benz -

Am Dienstag (16.04.24) um 09:55 Uhr befand sich die Fahrerin eines grauen Mercedes-Benz SUV auf der B3 in Richtung Marburg. Zwischen der Anschlussstelle Niederweimar und Marburg-Süd fuhr ihr ein roter LKW voraus. Während der Fahrt viel ein Gegenstand von der Ladefläche das Lasters, der auf dem Panoramadach des SUV einschlug und erheblich beschädigte. Die Fahrerin versuchte vergeblich, den Fahrer des LKW auf sich aufmerksam zu machen, verlor ihn jedoch aus den Augen. Am Panoramadach des Mercedes-Benz entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 EUR. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Rufnummer 06421 / 4060 bei der Polizeistation Marburg zu melden. (J.K)

Breidenbach: Die Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen -

Der Fahrer eines schwarzen Opel Mokka stellte sein Auto am Dienstag (16.04.24) um 15:50 Uhr auf dem Parkplatz der Bäckerei 'Schäfers Backstuben' ab. Erstaunt stellte er nach seiner Weiterfahrt um 17:00 Uhr eine handschriftlich verfasste Notiz fest, die am Scheibenwischer hinterlassen worden war. In seiner Abwesenheit hatte der anonyme Verfasser beobachten können, wie ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den Opel Mokka zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr beim Ein- oder Ausparken beschädigte. Auch ein Kennzeichen wurde mitgeteilt. An der ermittelten Halteranschrift konnten Spuren am angetroffenen Fahrzeug festgestellt werden, die eine Unfallbeteiligung nicht ausschließen lassen. Der Sachschaden am Opel wird auf 800 EUR geschätzt. Die Polizei sucht den wichtigen Zeugen, der die Notiz am Opel zurückließ und bittet diesen, sich unter unter der Rufnummer 06461 / 92950 bei der Polizei in Biedenkopf zu melden. (J.K)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell