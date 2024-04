Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Dreiste Zigarettendiebe im Aldi + Geldbörse gestohlen + Einbrecher fliehen ohne Beute +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Marburg-Cölbe: Einbrecher erleben Enttäuschung -

Keinen Erfolg hatten Unbekannte, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (16.04-17.04.24) gegen 0:55 Uhr eine Zugangstür zum Großmarkt 'SB-Union' aufhebelten. Offensichtlich hatten es die Eindringlinge auf die Tabakwaren im Kassenbereich abgesehen. Allerdings fanden sie leere Regale vor und flohen ohne Beute. Den Aufbruchschaden schätzt die Polizei auf mindestens 2.000 EUR. Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter der Rufnummer 06421 / 4060. (J.K.)

Ebsdorfergrund-Hachborn: Dreister Zigarettendiebstahl in Aldi-Filiale -

Während der Geschäftszeiten gelang es einem Dieb am Dienstag (16.04.24) in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr eine Metalltür im Verkaufsraum zum Mitarbeiterbereich aufzuhebeln. Dem Täter fiel eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenpackungen in die Hände - Anschließend floh er durch ein Fenster. Die Tat blieb zunächst unbemerkt, weil die Mitarbeiter offensichtlich durch einen Komplizen abgelenkt wurden. Der Komplize ist zwischen 35 und 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, hat ein südländisches Erscheinungsbild, schwarze Haare, schwarzer Vollbart, unauffällige Kleidung (vermutlich dunkel), außerdem sprach er akzentfreies Deutsch und hatte ein gepflegtes Aussehen. Wer im beschriebenen Zeitraum die Täter beobachtet hat wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06421 / 4060 an die Polizeistation Marburg zu wenden. (J.K.)

Stadtallendorf: Während des Einkaufens bestohlen -

Eine Kundin des Lidl-Marktes erwartete während ihres Einkaufes am 03.04.24 eine böse Überraschung. In der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr nutze ein Dieb den günstigen Moment aus, indem er unbeobachtet die Geldbörse aus ihrer Handtasche zog, die im Einkaufswagen abgestellt war. Neben wichtiger Ausweisdokumente befand sich eine dreistellige Summe Bargeld in der Geldbörse. Die Polizeistation Marburg sucht Tatzeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06421 / 4060 zu melden. (J.K.)

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell