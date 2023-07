Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Renitenter Badegast

St. Ingbert, Schwimmbad BLAU (ots)

Am Freitag, dem 07.07.2023, kam es im Freibad des Schwimmbads BLAU in St. Ingbert zu einem öffentlichkeitswirksamen Einsatz der Polizei. Eine männliche, verbal aggressive Person bewarf gegen 15:20 Uhr zunächst zwei Frauen mit Essensresten. Nachdem Mitarbeiter dem Mann ein Hausverbot erteilten, weigerte er diesem nachzukommen und verblieb im Schwimmbad. Die hinzugerufenen Polizeibeamten und -beamtinnen erteilten nach Anzeigenaufnahme dem Mann einen Platzverweis, welchem er aber auch nicht nachkam. Er beleidigte die eingesetzten Kräfte und drohte Gewalt an. Als die Kräfte diesen hinausführen wollte, griff der Mann einen Polizeibeamten an, wonach er zu Boden verbracht wurde und ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Auf der Dienststelle beleidigte der Mann weiterhin die eingesetzten Kräfte und versuchte erneut einen Beamten anzugreifen. Dies konnte verhindert werden. Der unter Alkohol stehende Mann verblieb nach Anhörung durch einen Richter bis 24 Uhr im Polizeigewahrsam. Es wurden mehrere Anzeigen gefertigt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

