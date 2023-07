Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: Anhängerdiebstahl

St. Ingbert (ots)

Am 03.07.2023 kam es zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls im Bereich der Kaiserstraße in St. Ingbert. Hierbei wurde durch unbekannte Täter ein zweiachsiger Anhänger der Marke Humbaur mit Spezialaufbau aus einer Grundstückseinfahrt entwendet. Der unbekannte Täter brach zunächst das Kupplungsschloss des Anhängers auf, um diesen dann an einen unbekannten grünen SUV anzuhängen. Der Täter flüchtet anschließend in Richtung St. Ingbert-Mitte. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen des oben beschriebenen Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090.

