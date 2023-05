Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verbotene Gegenstände sichergestellt

Kehl/Iffezheim (ots)

Die Beamten der Bundespolizei in Offenburg haben gestern über den Tag zwei verbotene Gegenstände sichergestellt. Bei der Kontrolle eines 15-jährigen französischen Staatsangehörigen, am Grenzübergang Kehl Europabrücke, wurde in dessen mitgeführter Umhängetasche ein Teleskopschlagstock aufgefunden. Kurz darauf wurde bei einer Kontrolle am Grenzübergang Iffezheim, bei einem 33-jährigen rumänischen Staatsangehörigen, ein Messer mit einer feststehenden Klinge von 30 cm aufgefunden. Dieses fanden die Beamten auf der Rückbank des Fahrzeuges auf. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die beiden Männer müssen nun mit Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

