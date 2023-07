Polizeiinspektion Sankt Ingbert

POL-IGB: PKW-Diebstahl im Ulmenweg in St. Ingbert-Rohrbach

St. Ingbert-Rohrbach (ots)

Im Tatzeitraum vom 02.07.2023 bis 21:30 - 03.07.2023 16:45 Uhr kam es im Bereich des Ulmenwegs in St. Ingbert-Rohrbach zu einem Kraftfahrzeugdiebstahl. Der ge- und verschlossene PKW (Ford, C-Max in blau) befand sich in geparktem Zustand in der frei zugänglichen Hauseinfahrt neben dem Wohnanwesen des Geschädigten. Die Schadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt.

Zeugen des oben beschriebenen Sachverhalts werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter der Telefonnummer 06894/1090.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Ingbert, übermittelt durch news aktuell