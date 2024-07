Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Erneuter Zusammenstoß eines Binnenschiffes mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth

Oldenburg/Elsfleth (ots)

Am Dienstagnachmittag, kurz vor 17:00 Uhr, ist erneut ein deutsches Tankmotorschiff auf der Hunte mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth zusammengestoßen. Bei diesem Schiffsunfall sind der Schiffsführer und ein weiteres Besatzungsmitglied leicht verletzt worden. Sie werden derzeit im Krankenhaus ambulant behandelt. Bei dem Zusammenstoß ist das Brückenhaus des Tankmotorschiffes fast komplett abgerissen worden. Die Eisenbahnbrücke war bereits im Februar 2024 durch einen Zusammenstoß mit einem Binnenmotorschiff so stark beschädigt worden, dass die Schifffahrt und auch der Eisenbahnverkehr mehrere Monate gesperrt waren. Erst vor wenigen Wochen ist eine Ersatzbrücke installiert worden und der Schiffs- und Bahnverkehr konnte wieder reibungslos laufen. Nach ersten Erkenntnissen hat die Ersatzbrücke erneut schweren Schaden genommen. Das Notfallmanagement der Deutschen Bahn nimmt die Brücke derzeit in Augenschein. Ob die Ersatzbrücke noch befahrbar ist, wird in den nächsten Stunden durch die Bahn entschieden. Aus wasserschutzpolizeilicher Sicht wird zur Zeit der Schiffsunfall aufgenommen und die Unfallursache ermittelt.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell