WSPI-OLD: Festgenommenes Frachtschiff blockiert die Hafeneinfahrt von Wangerooge

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.06.2024, gegen 02:40 Uhr, läuft aus bislang ungeklärter Ursache ein Küstenmotorschiff in der Hafeneinfahrt von Wangerooge auf Grund. Das 81-Meter lange Frachtschiff ist unbeladen und will aus dem Hafen auslaufen. Zuvor hat es Steine auf Wangerooge gelöscht. Nach der ersten Grundberührung schlägt das Schiff quer. Der Bug setzt auf einer Sandbank östlich der Hafeneinfahrt auf, während das Heck letztlich westlich des Fahrwassers vor dem dortigen Molenkopf fest kommt. Mit dem Morgenhochwasser kommt der Frachter aus eigener Kraft nicht wieder frei. Mit der Flut gelingt es gegen 13:30 Uhr mit Hilfe mit Hilfe eines Baggers das Schiff wieder frei zu spülen. Die Passage der Hafeinenfahrt ist somit wieder möglich. Die Deutsche Bahn, die die Fährlinie Harlesiel-Wangerooge betreibt, kann den Fährbetrieb wieder aufnehmen. Die Fahrten um 11:45 Uhr von Harlesiel und um 12:00 Uhr von Wangerooge sind ausgefallen.

Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizeistation Wilhelmshaven zu dem Schiffsunfall dauern an.

