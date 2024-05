Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Binnenfahrgastschiff kollidiert mit Autobahnbrücke

Emden (ots)

Am 24.05.2024, um 09:30 Uhr, befuhr ein Binnenfahrgastschiff unter deutscher Flagge den Ems-Jade-Kanal aus Emden kommend in Richtung Aurich. Beim Passieren der Autobahnbrücke A31, Höhe Ortsteil Wolthusen, kam es zu einer Berührung zwischen der Brücke und dem Schornstein des Schiffes. Der Schornstein des Schiffes brach ab. An der Brücke wurde keine Beschädigung festgestellt. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich zwei Besatzungsmitglieder an Bord. Eine Beeinträchtigung des Schiffsverkehrs fand nicht statt. Keine Personen- oder Umweltschäden.

