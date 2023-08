Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Geldbörse gestohlen - Bundespolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Eine 65-jährige Frau aus Wolfhagen wurde Freitagvormittag (25.8. / 11 Uhr) Opfer eines Diebstahls. Die 65-Jährige gab an, dass ihre Geldbörse samt Inhalt vermutlich beim Einsteigen in die HLB 24409 im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf Bahnsteig 7 aus dem Rucksack entwendet wurde. In der Geldbörse befanden sich neben persönlichen Dokumenten auch 200 Euro Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf 350 Euro geschätzt.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer Angaben zu dem Fall oder Täter machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel.-Nr. 0561-816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

