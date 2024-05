Feuerwehr Lennestadt

FW-OE: Feuerwehreinsatz in Einfamilienhaus: Wäschekorb im Badezimmer in Flammen

Lennestadt (ots)

Am Dienstag, den 21. Mai 2024 wurde die Feuerwehr Lennestadt gegen 23:30 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Ortschaft Obervalbert alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten alle Bewohner das Haus bereits sicher verlassen. Im Badezimmer des Hauses war ein Wäschekorb in Brand geraten und der Brand drohte sich auf andere Teile des Gebäudes auszubreiten. Sofort ging ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude vor, um den Brandherd zu lokalisieren und das Feuer zu löschen. Im Anschluss folgten umfangreiche Belüftungsarbeiten des stark verrauchten Gebäudes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Elspe, Oberelspe und Oedingen, unterstützt von der Drehleiter aus Meggen sowie dem Gerätewagen Logistik aus Grevenbrück, waren mit 45 Kameradinnen und Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst des Kreises Olpe sowie die Polizei waren ebenfalls vor Ort. Um die Gesundheit der Einsatzkräfte zu schützen, wurde eine umfassende Einsatzstellenhygiene aufgebaut. Dies beinhaltete unter anderem die Dekontamination der Atemschutzgeräte und Schutzkleidung der Einsatzkräfte. Die Feuerwehr Lennestadt erinnert alle Bürgerinnen und Bürger daran, regelmäßig die Funktionstüchtigkeit von Rauchmeldern zu überprüfen und im Brandfall umgehend den Notruf 112 zu wählen.

