Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schiffsunfall im Hafen Emden

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, den 05.06.2024, kam es gegen 10 Uhr zu einem Schiffsunfall im Außenhafen Emden. Ein Fahrgastmotorschiff unter deutscher Flagge mit 61 Fahrgästen an Bord touchierte beim Ablegemanöver ein vor ihm stillliegendes Arbeitsschiff. Dabei kam es zur seitlichen Beschädigung des Fahrgastmotorschiffes, ca. 2 Meter oberhalb der Wasserlinie. Die Fahrt wurde daraufhin beendet, die Fahrgäste verließen das Schiff. Es wurde durch die zuständige Behörde ein Auslaufverbot bis zur Reparatur und anschließender Begutachtung durch einen Sachverständigen ausgesprochen. Beides erfolgte bereits am frühen Nachmittag, so dass das Schiff wieder in Fahrt gehen konnte. Personenschaden entstand nicht und es traten keine umweltgefährdende Stoffe aus. Die Ermittlungen werden von der Wasserschutzpolizei Emden geführt.

