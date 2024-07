Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Nachtrag zur Pressemeldung 23.07.2024, 19:16 Uhr Erneuter Zusammenstoß eines Binnenschiffes mit der Eisenbahnbrücke Elsfleth

Oldenburg/Elsfleth (ots)

Nach dem erneuten Zusammenstoß eines Binnenschiffes (hier Tankmotorschiff) am 23.07.2024 mit der Ersatz-Eisenbahnbrücke Elsfleth ist der Schiffsverkehr auf der Hunte derzeit beidseitig gesperrt. Auch der Schienenverkehr ist für unbestimmte Zeit außer Betrieb gesetzt worden. Nach ersten Ermittlungen der Wasserschutzpolizei in Brake kann ein technischer Defekt an dem Tankmotorschiff ausgeschlossen werden. Nach einer ersten Befragung des verantwortlichen Schiffsführers handelt es sich um eine menschliche Fehleinschätzung der Durchfahrtshöhe. Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun in Richtung des Tatvorwurfes nach § 315a StGB "Gefährdung des Bahn-, Schiffs- und Luftverkehrs" gegen den verantwortlichen Schiffsführer.

