POL-HB: Nr.: 0266--Haftbefehle für Straßenräuber

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Arbergen, Wehrheimer Straße Zeit: 12.05.2024, 14:20 Uhr Am Sonntag brannte ein Auto in Hemelingen, zwei weitere Fahrzeuge die daneben standen wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen. Der Polizei wurde gegen 14:20 Uhr ein brennender Rover auf einem Parkplatz in der Wehrheimer Straße gemeldet. Durch die Flammen ...

