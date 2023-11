BPOL-BadBentheim: Jugendlicher hatte Drogen im Wert von rund 4.600 Euro in der Unterhose

Dörpen (ots) - Ein oder mehrere unbekannte Täter haben in der Nacht von 27.10.2023 auf den 28.10.2023 am Bahnhof Dörpen versucht einen Fahrscheinautomaten aufzubrechen. Die Bundespolizei bittet um Hinweise. Der oder die bislang unbekannten Täter haben in der Nacht versucht, durch Aufschneiden der Rückwand, an die Geldkassette des Fahrscheinautomaten zu gelangen. ...

