Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Diebstahl in Umkleidekabine

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Am Sportzentrum;

Tatzeit: 23.05.24, zwischen 19.00 und 21.00 Uhr;

Drei Sportler wurden am Donnerstag bestohlen. Sie hatten ihre Sporttaschen gegen 19.00 Uhr in einer unverschlossenen Umkleidekabine zurückgelassen. Bei ihrer Rückkehr gegen 21.00 Uhr mussten sie den Diebstahl von Bargeld, Bankkarten und Ausweisdokumenten feststellen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell