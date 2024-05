Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizeihubschrauber bei Suche nach Tätern im Einsatz

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Vennstraße;

Tatzeit: 24.05.24, 02.15 Uhr;

"Täter am Ort", diesen Einsatz erhielten in der Nacht zum Freitag die Einsatzwagen der Polizei Gronau. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass sich zwei Männer mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten auf der Vennstraße zu schaffen machten. Als die Beamten eintrafen, flüchteten die Täter durch einen benachbarten Garten. Bei der Fahndung entdeckten die Beamten kurze Zeit später und in der Nähe zu Tatort einen Mann, der sich unter einem Pkw versteckte. Der polizeibekannte 34-Jährige aus Gronau räumte die Tat nicht ein, hatte aber für sein Verhalten auch nur eine wenig plausible Erklärung parat. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest.

Die Suche nach dem zweiten Täter verlief trotz Einsatz eines Polizeihubschraubers ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern an. (fr)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell