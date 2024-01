POL-BOR: Rhede - Diesel aus Lkw-Tank abgezapft

Schöppingen (ots) - Unfallort: Schöppingen, L570/K32; Unfallzeit: 20.01.2024, 15.25 Uhr; Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, zu dem es am Samstag in Schöppingen gekommen ist. Ein 39-Jähriger hatte gegen 15.25 Uhr außerorts die Kreisstraße 32 aus Richtung Legden-Asbeck kommend in Richtung Heek befahren. An der Kreuzung mit der ...

mehr