Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein Reken - Einbrecher stehlen Bargeld

Reken (ots)

Tatort: Klein Reken, Halterner Straße;

Tatzeit: 14.01.2024, 21.30 Uhr;

Unbekannte sind in ein Wohnhaus in Klein Reken eingebrochen. Die Täter hatten sich an einem Kellerfenster zu schaffen gemacht, um in das Gebäude zu kommen. Der Tatort liegt an der Halterner Straße. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume, wobei sie etwas Bargeld fanden und mitgehen ließen. Zu der Tat kam es nach ersten Erkenntnissen bereits am 14. Januar gegen 21.30 Uhr, zutage trat der Vorfall jedoch erst am vergangenen Samstag. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kriminalinspektion I in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell