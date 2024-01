Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Von der Straße abgekommen

Legden (ots)

Unfallort: Legden, L574;

Unfallzeit: 20.01.2024, 12.30 Uhr;

Gegen einen Baum geprallt ist ein Autofahrer am Samstag in Legden. Der 22-Jährige hatte die L574 gegen 12.30 Uhr außerorts aus Richtung Heek in Richtung Legden befahren. In einer Rechtskurve sei der Coesfelder Zeugenangaben zufolge einem entgegenkommenden Wagen ausgewichen. Er kam ins Schleudern und geriet von der Fahrbahn ab. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell