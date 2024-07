Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte

Soest - Bad Sassendorf (ots)

Das Wochenende der Polizei in Soest war gespickt mit Einsätzen, bei denen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte verletzt wurden.

In Bad Sassendorf haben Beamte am letzten Freitag um 11:05 Uhr in der Rosenstraße in Bad Sassendorf eine 72-jährige Frau und ihren 63-jährigen Bruder (beide aus Bad Sassendorf) in einem Fahrzeug angehalten. Den Beamten war die Fahrerin bereits bekannt, da sie nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft kein Fahrzeug mehr führen darf. Ihr sollte der Führerschein aufgrund mehrerer Verkehrsdelikte in der Vergangenheit eingezogen werden. Das gefiel den beiden nun gar nicht, so dass sie die Herausgabe des Führerscheins verweigerten. Das endete damit, dass beide mit Unterstützungskräften aus dem Fahrzeug geholt werden mussten. Dabei sperrten sie dich dermaßen, dass drei Polizeibeamte verletzt wurden.

Ebenfalls in Bad Sassendorf kam es zu lautstarken Streitigkeiten in der Wilhelmstraße. Im Dachgeschoß des Hauses trafen die eingesetzten Beamten auf zwei Personen. Eine davon, eine 38-jährige verhielt sich zunächst einmal verbal aggressiv den Beamten gegenüber. Vermutlich aufgrund der Einnahme von Betäubungsmitteln ist keine Verständigung möglich. Als sie endlich dazu gebracht werden kann, die Wohnung zu verlassen, dreht sie noch einmal richtig auf. Sie tritt und schlägt fortwährend gegen Fenster und Türen der Wohnung. Draußen dann fängt sie an, die Polizeibeamten zu treten und soll deshalb zur Verhinderung von weiteren Straftaten ins Polizeigewahrsam verbracht werden. Beim Verbringen in den Funkstreifenwagen spuckt die 38-jährige zwei Polizeibeamte an. Daraufhin wird ihr eine FFP 2 Maske aufgesetzt. Auch bei diesem Einsatz verletzten sich drei Polizeibeamte. Ganz zu schweigen von dem Ekel, Speichel von fremden Menschen auf dem Körper zu haben.

Beim dritten Einsatz in der ZUE Soest hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 00:46 Uhr ein 27-jähriger Algerier verletzt und sollte durch eine Rettungswagen-Besatzung behandelt werden. Dabei schlug er um sich. Als die eingesetzten Polizeibeamten ihn beruhigen wollten, wurden auch sie geschlagen. Hierbei verletzte sich einer der Beamten.

Bleiben am Ende des Wochenendes sieben verletzte Polizeibeamte durch ein Verhalten von Menschen, das die Polizei so nicht akzeptieren kann und will. Nun droht allen Beschuldigten ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.

