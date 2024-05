Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Espelkamp (ots)

(SN) Unbekannte haben in Espelkamp vermutlich in den Abendstunden zu Dienstag offenbar gezielt von einer Verkehrsinsel an der Ecke Fabbenstedter Straße / General-Bishop-Straße zwei blaue Verkehrszeichen mit Richtungspfeil entfernt.

Hierzu erhielten die Beamten Kenntnis, nachdem am späten Abend zwei Fahrzeugführer die Verkehrsinsel aufgrund der fehlenden Beschilderung in der Dunkelheit zu spät erkannt hatten. So steuerte eine 18-Jährige ihren Wagen über die Insel hinweg. Kurz darauf touchierte ein 39-Jähriger die Verkehrsinsel. Beide Autos nahmen Schaden, Personen wurden nicht verletzt. Seitens der Beamten wurde die Insel provisorisch abgesichert und die Kreisstraßenmeisterei in Kenntnis gesetzt.

Wer Hinweise zu den Schilderdieben machen kann, der meldet sich bittet unter Telefon (0571) 88660 bei der Polizei.

