POL-RE: Bottrop: Fahndung mit Fotos nach versuchtem Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots) - Die Polizei hat am Montagabend einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Er soll am Europaplatz gegen 22 Uhr einen 24-Jährigen aus Recklinghausen mit einem Messer bedroht und dessen Handy gefordert haben. Der 24-Jährige übergab daraufhin das Handy. Die beiden Begleiter des Tatverdächtigen, ebenfalls junge Männer aus Recklinghausen, sollen dann auf den 19-Jährigen eingeredet haben, so dass er ...

