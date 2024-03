Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Erneut zwei Autofahrer mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Olpe/Wenden (ots)

Am Wochenende nahm die Polizei in Olpe erneut die Fahrtüchtigkeit einiger Verkehrsteilnehmer genauer unter die Lupe. Dabei fielen zwei Autofahrer in Olpe und Gerlingen auf. Ein 27-Jähriger war den Beamten bereits am Freitag (15.03.2024) in Olpe aufgefallen. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle hatten ihn die Beamten gegen 23:00 Uhr in der Biggestraße angehalten. In der Nacht zu Montag (18.03.2024) musste schließlich auch ein 51-jähriger Autofahrer Bekanntschaft mit den aufmerksamen Polizeibeamten machen. Er war gegen 00:15 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen aufgefallen. Bei beiden Fahrzeugführern ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Vor Ort durchgeführte Drogenvortests bestätigten in beiden Fällen den Verdacht der Polizeibeamten. Die Männer wurden daher jeweils zur Polizeiwache gebracht, wo ihnen entsprechende Blutproben entnommen und Anzeigen gefertigt wurden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell