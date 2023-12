POL-HST: Erledigung zur Vermisstensuche des 15-Jährigen aus Stralsund

Steinhagen (ots) - Am Mittwoch, dem 13.12.2023 gegen 15:30 Uhr gab eine bisher unbekannte Frau einen Kater mit rötlichem Fell und weißen Farbabhebungen im hinteren Körperbereich und an den Pfoten in der Praxis "Tierärzte am Borgwallsee" in Negast ab. Der Kater war nicht kastriert und etwa ein bis eineinhalb Jahre alt. Er hatte mehrere Diabolo-Geschosse im Körper ...

