Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Betrunken verunfallt

Dass es keine gute Idee ist, betrunken im Straßenverkehr unterwegs zu sein, bekam ein 55-jähriger Motorrollerfahrer am Mittwochnachmittag schmerzhaft zu spüren. Der Mann bog gegen 15.45 Uhr von der Burgstraße in die Straße "In den Burgwiesen" ab und verlor dabei mutmaßlich aufgrund seiner deutlichen Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Motorroller. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte einen Stromverteilerkasten und stürzte auf die Fahrbahn. Hierdurch zog sich der 55-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge eine Fraktur im Schulterbereich zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dort wurde ihm zusätzlich eine Blutprobe entnommen, nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von knapp 2,2 Promille anzeigte. Er gelangt nun entsprechend zur Anzeige.

Sigmaringen

Pkw offenbar ausgespäht

Mutmaßlich auf der Suche nach einer guten Tatgelegenheit hat ein unbekannter Mann am frühen Mittwochmorgen in der Konviktstraße einen Pkw ausgespäht. Den Aufzeichnungen einer Videoüberwachung zufolge leuchtete der Unbekannte in den in einer Hofeinfahrt abgestellten Wagen und prüfte die Verschlussverhältnisse des Fahrzeugs am Griff der Fahrertüre. Nachdem das Fahrzeug abgeschlossen war, entfernte sich der Mann, sodass kein Schaden eintrat. Der Vorfall zeigt, dass es sich empfiehlt, Fahrzeuge stets abzuschließen, selbst wenn diese nur kurz verlassen werden. Außerdem appelliert die Polizei: lassen Sie keine Wertsachen im Wagen zurück, die als günstige Gelegenheit mögliche Täter zu einem Einbruch oder Diebstahl motivieren könnten.

Veringenstadt

Brandeinsatz

Zu einem Brandeinsatz in einen Kfz-Betrieb im Forellenweg gerufen wurden die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei am Mittwochmorgen kurz nach 9 Uhr. Wie sich herausstellte, hatte mutmaßlich ein technischer Defekt zu einem kleinen Feuer in einem Abstellraum geführt. Dadurch wurden mehrere Kleingeräte und Materialien zerstört und die Räume erheblich verrußt. Verletzt wurde niemand, der Gesamtsachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Bad Saulgau-Braunenweiler

Ponys offenbar mutwillig freigelassen

Offenbar mutwillig hat ein Unbekannter den Zaun einer Weide bei Braunenweiler geöffnet und dadurch am Mittwochabend zwei Ponys entweichen lassen. Verkehrsteilnehmer hatten gegen 23 Uhr die beiden freilaufenden Tiere in der Federseestraße gemeldet, die daraufhin von einer Zeugin eingefangen und zurückgeführt wurden. Im Rahmen der Nachschau wurde festgestellt, dass der Zaun offenbar von Menschenhand bewusst geöffnet worden und dies bereits der zweite Vorfall gleicher Art war. Das Polizeirevier Bad Saulgau prüft, ob dadurch Straftatbestände erfüllt wurden, und bittet etwaige Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Diesel abgeschlaucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter aus einem auf dem Kiesparkplatz am Stadtgarten abgestellten Lkw Diesel abgeschlaucht. Der Unbekannte brach den mittels Schloss gesicherten Tankdeckel gewaltsam auf und saugte aus dem Tank rund 60 Liter Diesel ab. In den vergangenen Tagen war es bereits zweimal in Mengen zu ähnlichen Taten gekommen (wir berichteten). Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07552/20160.

Pfullendorf

Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht am Mittwochmorgen im Jakob-Kemm-Weg ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr im Zeitraum zwischen 7.15 und 8.30 Uhr gegen einen Gartenzaun und richtete dabei einen Schaden von rund 500 Euro an. Danach beging er Unfallflucht. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Verursachers geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Gammertingen

Nach Fischwilderei - Tatverdächtiger stellt sich

Nachdem wir gestern über den Verdacht der Fischwilderei in Gammertingen am Dienstagnachmittag berichtet hatten (sh. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5872942), ist der mutmaßliche Tatverdächtige zwischenzeitlich identifiziert. Der 45-Jährige stellte sich bereits vor der Berichterstattung am gestrigen Mittwoch selbständig bei der Stadt Gammertingen. Gegen ihn richtet sich nun das eingeleitete Ermittlungsverfahren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell