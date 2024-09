Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Eriskirch / Langnau

Kassen aufgebrochen

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagmittag und Mittwochvormittag das Schloss der Kürbisverkaufskasse in Wolfzennen beschädigt und das Bargeld daraus gestohlen. Bereits am Montag kurz nach Mitternacht hatte ein Dieb die Kasse eines Blumenfeldes zwischen Unter- und Oberlangnau gewaltsam geöffnet und war mit dem darin befindlichen Geld geflüchtet. Hier hatte der Täter zuvor eine aufgestellte Überwachungskamera entwendet. Aufgrund der Begehungsweise gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um denselben Täter handeln dürfte. Hinweise nehmen die Ermittler des Polizeipostens Tettnang unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

Meckenbeuren

Randalierer zertrümmert Auto

Weil er am Mittwochmittag offenbar im Ausnahmezustand in Reute einen Wagen beschädigt hat, muss ein 34-Jähriger mit einer Anzeige rechnen. Nachdem er eigenen Angaben zufolge die Schlüssel des Fahrzeugs nicht auffinden konnte, riss er zwei Türen mit brachialer Gewalt von der Karosserie, sprang auf das Dach und stieß ein Paddel durch die Windschutzscheibe. Ein Zeuge meldete den vollkommen in Rage geratenen Randalierer bei der Polizei, woraufhin die Beamten anrückten und den 34-Jährigen vorläufig festnahmen. Am zuvor schon demolierten Pkw entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Aufgrund seines Gemütszustandes wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Bereits am Vortag hatte man ihn im Bereich Obereisenbach angezeigt, weil er offenbar unter Drogen stehend und ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto unterwegs war (wir haben berichtet).

Kressbronn

Radfahrer von Pkw erfasst

Leichte Verletzungen hat sich ein 73 Jahre alter Pedelec-Fahrer zugezogen, als er am Mittwoch gegen 9.45 Uhr in der Berger Straße von einem Pkw erfasst wurde. Der 32 Jahre alte Dodge-Lenker war in der Raiffeisenstraße unterwegs und wollte auf die Vorfahrtsstraße einfahren. Dabei übersah er den auf dem Fahrradschutzstreifen nahenden Senior. Dieser stürzte auf die Fahrbahn und wurde vom Rettungsdienst zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Tettnang

Ruhestörung

Weil er von Mittwoch auf Donnerstag durch Bauarbeiten in seinem Imbiss die Nachtruhe gestört hat, muss ein 33-Jähriger mit einem Bußgeld rechnen. Bereits gegen 22 Uhr hatte die Polizei bei dem Mann vorgesprochen, nachdem sich Anwohner über den Lärm beschwert hatten. Zunächst einsichtig war er im Begriff, die Bauarbeiten einzustellen. Gegen 1 Uhr mussten die Polizisten jedoch wiederholt ausrücken, weil er mit zwei Angestellten erneut Handwerkerarbeiten durchführte. Beim zweiten Mal beließen es die Beamten nicht bei einer mündlichen Verwarnung, sondern brachten die Ruhestörung zur Anzeige.

Überlingen

Bus hinterlässt Dieselspur - Folgeunfälle

Ein nicht geschlossener Tankdeckel an einem Stadtbus hatte am Mittwochabend für mehrere Verkehrsteilnehmer Folgen. Aus dem Bus lief daraufhin Diesel aus und verteilte sich auf einer längeren Distanz insbesondere im Kurvenbereich auf der Fahrbahn. Im Kreisverkehr Wiestorstraße / Hochbildstraße stürzte eine 25 Jahre alte Radfahrerin aufgrund der öligen Fahrbahn. Im Kreisverkehr der Aufkircher Straße / Hildegardring kam eine 16 Jahre alte Motorradfahrerin mit deren 17-jährigem Sozius zu Fall. Jeweils entstand glücklicherweise nur leichter Sachschaden. Der Verantwortliche konnte ermittelt werden. Neben der Freiwilligen Feuerwehr und dem Bauhof kümmerte sich auch eine Spezialfirma um die Fahrbahnreinigung.

Uhldingen-Mühlhofen

Handy in der Hand - Radfahrerin kollidiert mit Transporter

An der Kreuzung der Bahnhofstraße / Alte Poststraße ist am Mittwochmorgen eine 22 Jahre alte Radfahrerin mit einem Transporter zusammengestoßen. Die junge Frau war gegen 8 Uhr mit ihrem Damenrad auf der Bahnhofstraße unterwegs und bediente währenddessen offenbar ein Mobiltelefon. Abgelenkt und beeinträchtigt davon fuhr sie ungebremst in die Kreuzung ein und übersah den von rechts nahenden VW. Sie fuhr in die Transporter-Seite und zog sich beim Sturz glücklicherweise nur eher leichte Verletzungen zu. Ein Rettungsdienst brachte die 22-Jährige in eine Klinik.

Hagnau

Auffahrunfall

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Auffahrunfall am Mittwoch in der Hauptstraße gewesen sein. Eine 81 Jahre alte Skoda-Fahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung Friedrichshafen unterwegs und fuhr im stockenden Verkehr einem VW auf, der auf einen Daimler aufgeschoben wurde. Insgesamt entstand rund 8.000 Euro Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell