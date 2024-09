Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Tatverdächtige zu ausgespähtem Pkw ermittelt und Zeugen gesucht

Beamten der beim Polizeirevier Sigmaringen angegliederten Ermittlungsgruppe "Asyl" ist es zwischenzeitlich gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln, die offenbar einen Pkw ausgespäht hatten (wir berichteten gestern unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/5873745). Wie sich im Rahmen der Überprüfungen weiter ergab, steht das Duo im Alter von 24 und 30 Jahren im Verdacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch noch an mindestens vier weiteren Fahrzeugen im Bereich Ziegelesch versucht zu haben, diese zu öffnen. Außerdem dürften die beiden auch für vier gleichgelagerte Taten in Hettingen im Zeitraum zwischen Dienstag und Donnerstag verantwortlich sein, wobei sie dort in drei Fällen in die Fahrzeuge gelangten und daraus unter anderem aufgefundenes Bargeld, eine Sportjacke sowie eine Sonnenbrille entwendeten. Da nicht ausgeschlossen wird, dass es noch weitere Taten geben könnte, die der Polizei bislang nicht bekanntgeworden sind, sucht diese nun Zeugen. Personen, die in der Tatnacht insbesondere in den Sigmaringer Bereichen Konviktstraße und Ziegelesch sowie im Ortsbereich Hettingen entweder verdächtige Beobachtungen an Fahrzeugen gemacht oder selbst den begründeten Verdacht haben, dass in ihr Fahrzeug ebenfalls widerrechtlich eingestiegen worden sein könnte, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden.

Rulfingen

Lärmschutzwand besprüht

Ein unbekannter Täter hat in den vergangenen Tagen eine entlang der B 311 verlaufende Lärmschutzwand bei Rulfingen mit Graffiti beschädigt. Der Unbekannte sprühte drei große Buchstaben auf die Verkehrseinrichtung und richtete dadurch nicht unerheblichen Sachschaden an. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07572/5071.

Illmensee

Fenster beschädigt

Möglicherweise durch einen Schuss aus einer Softair- oder Luftdruckwaffe hat ein unbekannter Täter ein Fenster samt Rollladen in der Straße "Am Ried" beschädigt. Neben dem Rollo wies die äußere Scheibe der Doppelverglasung ein entsprechendes Loch auf. Der Tatzeitraum dürfte zwischen vergangenem Freitag und dem gestrigen Donnerstagmittag gelegen haben, der entstandene Sachschaden wird auf rund 350 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel. 07552/20160 zu melden.

Pfullendorf

In letzter Sekunde einem Betrug entgangen

Buchstäblich in letzter Sekunde einem Betrug entgangen ist ein 84-Jähriger bei Pfullendorf am Mittwochabend. Der Mann war von Unbekannten telefonisch mit der bekannten Masche kontaktiert worden, dass die Polizei am Apparat sei und angeblich Einbrecher in der Nachbarschaft unterwegs wären. Die Betrüger forderten den Senior auf, seine Wertsachen zusammenzusammeln, sodass er später zusammen mit seinem Hab und Gut mit einem Fahrzeug abgeholt und zu seiner eigenen Sicherheit in ein Hotel gebracht werden könne. Dieser Aufforderung kam der 84-Jährige zunächst nach, bis gegen Mitternacht tatsächlich ein Abholer an seiner Haustür auftauchte. Hier kamen dem Mann aufgrund der dubiosen Gesamtumstände Zweifel an der Echtheit der Geschichte und er lehnte eine Aushändigung von Gegenständen an den Unbekannten ab, woraufhin dieser sich schnellen Schrittes entfernte und ein Vermögensschaden glücklicherweise nicht eintrat. Nun ermittelt der Polizeiposten Pfullendorf wegen eines versuchten Bandenbetrugs. Informationen zu dieser und anderen Betrugsmaschen und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet unter www.polizei-beratung.de.

