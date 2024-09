Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch im Allgäu / A 96

Autofahrer fährt nach Aquaplaning-Unfall davon

Nach einem Aquaplaning-Unfall am Donnerstag kurz nach 17.30 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Leutkirch-West ist ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer einfach davongefahren. Der Unbekannte geriet aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte mit seiner Fahrzeugseite gegen einen links neben ihm fahrenden Sprinter. Nachdem er in der Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam und mehrere Meter in die dortige Böschung geriet, flüchtete der Unfallverursacht offensichtlich unbeeindruckt. An dem Sprinter entstand durch das Fahrmanöver ein Sachschaden von rund 7.000 Euro. Die Verkehrspolizei Kißlegg sucht nun nach dem Flüchtigen und nimmt Hinweise auf den silberfarbenen Mercedes und dessen Fahrer unter Tel. 07563/9099-0 entgegen.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierte in Schlangenlinien unterwegs

In deutlichen Schlangenlinien war eine alkoholisierte Autofahrerin unterwegs, die ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagabend in der Wangener Straße der Polizei meldete. Eine Streife stellte die Fahrerin auf einem Parkplatz zur Rede und führte mit ihr einen Alkoholvortest durch, der deutlich über zwei Promille ergab. Die 52-Jährige musste in der Folge in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und ihren Pkw stehen lassen. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Rund 2.000 Euro Sachschaden hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 12.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Wangener Straße verursacht. Der Unbekannte touchierte beim Ein- oder Ausparken einen dort abgestellten Opel und fuhr anschließend davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Unfall und dem Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu unter Tel. 07561/8488-0 entgegen, das wegen Unfallflucht ermittelt.

Bad Wurzach

Glasscheibe eingeworfen

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Bad Wurzach, nachdem Unbekannte am Mittwoch oder Donnerstag auf dem Gelände des Schulzentrums eine Glasscheibe im Bereich der Sporthalle eingeworfen haben. Durch die Tat entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Ravensburg

Terrassentüre aufgehebelt

Die Terrassentüre einer Wohnung haben Einbrecher am Donnerstagabend zwischen 18.30 Uhr und 22 Uhr im Haldenweg aufgehebelt. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Schmuck und Bargeld im Wert mehrerer tausend Euro. Das Polizeirevier Ravensburg hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und nimmt Hinweise zur Tat unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg / B 30

Auffahrunfälle

Auf über 15.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr bei Auffahrunfällen auf der B 30 zwischen den Anschlussstellen Ravensburg Süd und Ravensburg Nord entstanden ist. Zunächst bemerkte ein 19-jähriger VW-Fahrer zu spät, dass der vorausfahrende Audi-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dem Audi hinten auf. Auch ein 21-jähriger Peugeot-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte wiederum in den VW. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, der Peugeot musste abgeschleppt werden.

Ravensburg

Radfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Donnerstagabend zugezogen, als er in der Meersburger Straße bei nasser Fahrbahn gestürzt ist. Nach Angaben eines Ersthelfers sei der 35-Jährige nach dem Sturz zunächst bewusstlos gewesen. Ein Rettungsdienst brachte den Verletzten zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus.

Wangen im Allgäu

Kupferkabel gestohlen

Aus einem leerstehenden Fabrikgebäude haben Unbekannte zwischen Samstag und Donnerstagnachmittag Kupferkabel gestohlen. Weitere mehrere hundert Meter lange Kabel legten die Täter in dem Gebäude in der Isyner Straße zum Abtransport bereit. Bei ihrer Tat brachten die Unbekannten unter anderem auch eine verschlossene Türe auf. Personen, die Hinweise zu dem Diebstahl und möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 auf dem Polizeirevier Wangen im Allgäu zu melden. Die Beamten haben wegen des Diebstahls ein Strafverfahren eingeleitet.

Isny im Allgäu

Rund 20.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Mehrere Verletzte forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 12. Eine Audi-Fahrerin wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und musste dafür abbremsen. Ein 82 Jahre alter VW-Fahrer erkannte die Verkehrssituation offenbar zu spät, fuhr auf und richtete durch den Unfall einen Sachschaden von insgesamt rund 20.000 Euro an. Sowohl der Unfallverursacher als auch zwei Mitfahrer im Audi klagten nach der Kollision über Schmerzen und wurden von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, kümmerte sich ein Abschleppdienst. Der Verkehr auf der B 12 war infolge der Unfallaufnahme zwischen 18.20 Uhr und 19.15 Uhr beeinträchtig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell