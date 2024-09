Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Umgekippter Lkw - ein Leichtverletzter und Verkehrsbeeinträchtigungen

Tettnang/Bodenseekreis (ots)

Einen Leichtverletzten sowie einen Gesamtsachschaden von mehreren zehntausend Euro forderte ein Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Abfahrt von der L333 auf die B467 bei Tettnang. Kurz vor 16 Uhr wollte der 60-jährige Fahrer eines mit einem Container beladenen Lastwagens von der L333 aus Richtung Bürgermoos kommend nach links auf den Zubringer zur B467 abbiegen. Hierbei kippte das Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache um und fiel nach rechts in die Böschung. Der in dem Container transportierte Müll verteilte sich großflächig im Grünstreifen. Der 60-Jährige wurde durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Die alarmierte Feuerwehr sicherte den Lkw gegen ein weiteres Abrutschen in dem abschüssigen Bankett. Bergungsunternehmen bereiten derzeit ein Aufrichten des Fahrzeugs vor. Hierzu wurde die Auf- und Abfahrt zwischen der B467 und der L333 von der Straßenmeisterei gesperrt, diese Sperrung dürfte auch bis in die Abendstunden hinein noch andauern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell