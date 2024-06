Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruch

Pirmasens (ots)

Am Dienstag gegen 05.00 Uhr versuchte ein bislang unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Seitenfensters in eine Gärtnerei in der Straße "Am Naturheil" einzudringen. Noch vor Vollendung der Tat verließ der Täter die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Schadenshöhe: circa 150 Euro

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell