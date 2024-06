POL-PDPS: Unfallflucht in der Richard-Dippold Straße

Wilgartswiesen (ots) - Am Mittwoch, gegen 07:50 Uhr, wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften den in der Garage im Erdgeschoß ausgebrochenen Brand löschen. Ein Übergreifen auf den Wohnbereich in den beiden Obergeschossen konnte verhindert werden. Der Hausbewohner wurde im eingetroffenen Rettungswagen behandelt und zur ...

mehr