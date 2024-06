Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Garagenbrand in der Schulstraße

Wilgartswiesen (ots)

Am Mittwoch, gegen 07:50 Uhr, wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in der Schulstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte mit sechs Fahrzeugen und 36 Einsatzkräften den in der Garage im Erdgeschoß ausgebrochenen Brand löschen. Ein Übergreifen auf den Wohnbereich in den beiden Obergeschossen konnte verhindert werden. Der Hausbewohner wurde im eingetroffenen Rettungswagen behandelt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus verbracht. Nach erster Einschätzung könnte der Brand durch einen technischen Defekt in der Garage ausgebrochen sein. Die Höhe des Sachschadens beträgt schätzungsweise 40.000 bis 50.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

