POL-PDPS: Einbruch in eine Werkstatt in den Stockwiesen

Pirmasens (ots) - Unbekannte Täter versuchten, zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 07:10 Uhr, in den Ausstellungsraum eines Autohändlers einzubrechen. Es gelang jedoch nicht, die Zugangstür aufzuhebeln. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ...

