POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Trunkenheitsfahrten unter Drogeneinfluss

Pirmasens (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Montag, 11:00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter die Heckscheibe eines in Höhe Schäferstraße 10 geparkten Skoda Fabia mit einem großen Sandstein. Die Schadenshöhe wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

mehr