Bad Saulgau

Fahrzeug beschädigt Zaun und fährt davon

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug, vermutlich in weißer Farbe, beschädigte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag einem Gartenzaun in der in der Mieterkinger Straße Höhe Gebäude 44 in Fulgenstadt. Ohne sich um den Schaden, welcher noch nicht genau beziffert werden kann zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer weiter. Bei dem Unfall wurden mehrere Holzlatten aus der Verankerung gerissen. Zeugen welche zur fraglichen Zeit Beobachtung in der Mieterkinger Straße gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Bad Saulgau zu melden (Tel.: 07581 482-0).

Sigmaringen

Mehrere Diebstähle aus Pkw aufgeklärt

Am Freitag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 12.30 Uhr wurden mehrere Diebstähle aus Pkw in der Innenstadt von Sigmaringen gemeldet. Beim ersten Diebstahl verschaffte sich die zunächst unbekannte Täterschaft Zutritt zu einem Pkw welcher in der Buchenstraße abgestellt war. Hier wurde ein Rucksack mit Handy und Ausweispapieren entwendet. Im Kastanienweg wurde aus einem unverschlossenen Pkw eine Sonnenbrille im Wert von 1300.- Euro entwendet. Auch in ein abgeschlossenes Wohnmobil im Kastanienweg wurde versucht einzudringen, was jedoch nicht gelang. Laut einer Zeugenaussage waren zwei unbekannte männliche Personen mit dunklerem Teint, einer davon mit einer roten Jacke, tatverdächtig. Am Freitagabend gegen 21.10 Uhr wurden aufgrund der Personenbeschreibung zwei männliche Personen im Alter von 25 und 30 Jahren in der Binger Straße mit entsprechendem aussehen kontrolliert. Neben der Sonnenbrille und dem Handy führten sie noch weiteres umfangreiches Diebesgut mit sich. Sämtliche Gegenstände wurden beschlagnahmt. Die Diebe erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahl und wegen Beleidigung, da sie die Beamten wären der Durchsuchung noch beleidigt hatten. Das Diebesgut konnte derzeit noch nicht lückenlos zugeordnet werden, weshalb weitere Zeugen und gegebenenfalls Geschädigte gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier in Sigmaringen unter Tel.: 07571 104-0 in Verbindung zu setzen. Des Weiteren wird gegen die beiden Tatverdächtigen auch wegen Diebstählen in der Nacht von 24.09.2024 auf den 25.09.2024 in Sigmaringen ermittelt. Diese Ermittlungen dauern aber derzeit noch an.

