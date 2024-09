Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunken Verkehrsunfall mit Straßenbahn verursacht

Erfurt (ots)

Ein betrunkener Lkw-Fahrer verursachte am Montag in Erfurt einen Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn. Der 37-Jährige fuhr mit seinem Gespann gegen 11:30 Uhr auf der Schillerstraße in Richtung Weimarische Straße. In einer Kurve kurz vor der Bahnhofsunterführung touchierte sein Anhänger den Außenspiegel einer parallel fahrenden Straßenbahn. Personen wurden bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nicht verletzt. Allerdings entstand an der Bahn ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-jährige Lkw-Fahrer mit über 1,1 Promille deutlich alkoholisiert war. Neben einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheines muss sich der Mann auch wegen Gefährdung des Straßenverkehrs strafrechtlich verantworten. (DS)

