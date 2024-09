Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher machen große Beute

Erfurt (ots)

Bei einem Einbruch in einen Reparaturladen für Mobiltelefone in Erfurt machten Einbrecher große Beute. Über das verlängerte Feiertagswochenende verschafften sich die Täter über einen Hintereingang mit Gewalt Zutritt in das Geschäft im Norden der Landeshauptstadt. Anschließend stahlen sie u. a. circa 60 Mobilfunkgeräte, ein Tablet und einen Computer im Wert von etwa 16.000 Euro. Kriminalisten sicherten am Tatort Spuren und nahmen die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls sowie Sachbeschädigung auf. (DS)

