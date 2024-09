LPI-EF: Vermisste 13-Jährige wieder aufgetaucht

Erfurt (ots) - Ein Fahrraddieb wurde in Erfurt mittels Ortungstechnik erwischt. Der polizeibekannte 39-Jährige stahl Freitagabend in der Altstadt ein hochwertiges Pedelec im Wert von etwa 6.000 Euro. Allerdings bemerkte der Mann nicht, dass die Eigentümer an dem Fahrrad ein kleines Ortungsgerät verbaut hatten. Damit konnten sie ihr Fahrrad in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Friedrich-Engels-Straße orten. ...

mehr