Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrraddieb mittels Ortungstechnik erwischt

Erfurt (ots)

Ein Fahrraddieb wurde in Erfurt mittels Ortungstechnik erwischt. Der polizeibekannte 39-Jährige stahl Freitagabend in der Altstadt ein hochwertiges Pedelec im Wert von etwa 6.000 Euro. Allerdings bemerkte der Mann nicht, dass die Eigentümer an dem Fahrrad ein kleines Ortungsgerät verbaut hatten. Damit konnten sie ihr Fahrrad in der Nacht von Freitag zu Samstag in der Friedrich-Engels-Straße orten. Mehrere Funkwagen rückten daraufhin in die Johannesvorstadt aus und konnten den 39-Jährigen fahrenderweise auf dem gestohlenen Pedelec feststellen. Nach einem kurzen Fluchtversuch stürzte er und verletzte sich leicht. Bei seiner Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Dieb noch einen offenen Haftbefehl hatte. Mit einer Strafanzeige im Gepäck ging es für den Mann ins Gefängnis. (DS)

