Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand einer Strohmiete

Dormagen (ots)

Am Abend des 10.07.2024 gegen 22:50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge ein Feuer auf einem Feld neben der Stürzelberger Straße zwischen den Ortslagen Dormagen Zons und Stürzelberg. Auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern gerieten diverse Strohballen aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr. Diese zog in einem über mehrere Stunden andauernden Einsatz das gepresste Stroh auseinander und löschte die Flammen sowie verbleibende Glutnester. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Da sowohl eine Selbstentzündung der Strohballen als auch eine vorsätzliche Brandlegung zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden können, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Kriminalkommissariat 11 geführt. (Bal)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell