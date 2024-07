Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei - Festnahme

Neuss (ots)

Als eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch (10.07.), gegen 04:00 Uhr, auf der Zollstraße den Fahrer eines Motorrollers kontrollieren wollte, weil er keinen Helm trug, ergriff der Mann die Flucht vor der Polizei. Mehrere Streifenwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf.

Erst an einer roten Ampel auf der Bonner Straße war Schluss. Der Fahrer hielt an und konnte von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Der wohnsitzlose 18 Jahre alte Mann mit deutscher und irakischer Staatsangehörigkeit räumte ein, den Motorroller am Hauptbahnhof Neuss gestohlen zu haben.

Zudem befanden sich in seinen Hosentaschen mehrere Briefe, die der Heranwachsende an der Römerstraße gestohlen und anschließend geöffnet haben will.

Der polizeibekannte Heranwachsende wurde nach seiner Vernehmung und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 21 übernommen.

