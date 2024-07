POL-NE: Unbekannte zünden Abfalleimer im Beethovenpark an

Neuss (ots) - Ein 67-jähriger Neusser befuhr am Samstagabend (06.07.), gegen 22:30 Uhr, die Bataverstraße in Richtung Römerstraße. Der Neusser biegt auf die Kreuzung Bataverstraße / Römerstraße ein. Dabei kommt es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher zuvor die Römerstraße in aufsteigender Richtung befuhr. In dem Fahrzeug befand sich ein 19-jähriger ...

mehr