Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrzeug überschlägt sich mehrfach nach Kollision auf Kreuzung

Neuss (ots)

Ein 67-jähriger Neusser befuhr am Samstagabend (06.07.), gegen 22:30 Uhr, die Bataverstraße in Richtung Römerstraße. Der Neusser biegt auf die Kreuzung Bataverstraße / Römerstraße ein. Dabei kommt es zu einer Kollision mit einem Pkw, welcher zuvor die Römerstraße in aufsteigender Richtung befuhr. In dem Fahrzeug befand sich ein 19-jähriger Duisburger, welcher den Pkw fuhr, sowie eine 19 Jahre alte Beifahrerin.

Das Fahrzeug des 19-jährigen überschlug sich mehrmals.

Nach ersten Ermittlungen sei der Duisburger über eine rote Ampel gefahren und kollidierte dadurch mit dem Fahrzeug des Neussers.

Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Der 67-jährige Mann, sowie die 19 Jahre alte Beifahrerin kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der 19-Jährige ist ebenfalls leicht verletzt und wird vor Ort entlassen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell