Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Wohnwagen

Meerbusch (ots)

Zwei Wohnwagen haben Unbekannte in der Zeit von Freitag (05.07.), 17:00 Uhr, bis Samstag (06.07.), 09:30 Uhr, vom Gelände eines Caravanhändlers an der Fritz-Wendt-Straße in Strümp gestohlen.

Nachdem die Diebe die Sicherung des Rolltores entfernt hatten, erbeuteten sie einen Dethleffs VIP Beduin mit dem Kennzeichen KK-FM 4 und einen Kabe Royal 630 TDS mit dem Kennzeichen ME-MN 1902.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die Hinweise auf den Verbleib der Wohnwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Die Polizei rät: Ortungssysteme gelten als wirksames Mittel zur Wiederauffindung von gestohlenen Fahrzeugen und Anhängern. Die Systeme kommen heute in vielen Bereichen - z. B. in Baumaschinen, Lkw und Pkw - zum Einsatz. In Verbindung mit der Live-Ortung von Fahrzeugen wird auch oft eine Diebstahlschutzfunktion mit diversen Leistungsmöglichkeiten angeboten. Weitere Informationen unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell