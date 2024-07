POL-NE: Frontalzusammenstoß zwischen Pkw und Straßenbahn

Dormagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (07.07./ 08.07.) nahm die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem versuchtem Raubdelikt fest. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge betrat ein Mann, gegen 01:40Uhr, ein Schnellrestaurant an der Lübecker Straße in Dormagen - Horrem. Mit einer Faustfeuerwaffe bedrohte er Angestellte, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in ...

