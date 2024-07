Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannter flüchtet vom Balkon

Bild-Infos

Download

Grevenbroich (ots)

Eine Grevenbroicherin hörte am Freitag (05.07.), gegen 00:30 Uhr, verdächtige Geräusche in ihrem Reihenhaus an der Von-Stauffenberg-Straße in der Südstadt. Als die Frau im Wohnzimmer Licht anmachte, bemerkte sie einen fremden Mann auf dem Balkon im ersten Obergeschoss.

Der mutmaßliche Einbrecher flüchtete in unbekannte Richtung. Er war dunkel gekleidet und circa 180 Zentimeter groß. Fahndungsmaßnahmen nach ihm blieben bislang ohne Erfolg.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Wie man sich bestmöglich vor Einbrechern und Dieben schützt, erfährt man auf der Internetseite der Polizei (https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/). Die Experten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz beraten Sie zudem gerne kostenlos zum Thema technische Sicherungen. Eine Terminvereinbarung ist ebenfalls unter der Telefonnummer 02131 300-0 möglich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell