Bundespolizeiinspektion Stralsund

BPOL-HST: Bundespolizei live erleben - Kommen Sie zur 3. Blaulichtmeile in der Hansestadt Stralsund

Stralsund (ots)

Die Bundespolizei in Stralsund stellt sich am 4. Mai 2024 beim Tag der offenen Werft auf dem Gelände der Volkswert mit einem umfangreichen Programm vor.

Wir geben Ihnen Einblicke in die verschiedensten Aufgaben der Bundespolizei. Groß und Klein können in unseren modernen Einsatz- und Spezialfahrzeugen, darunter in einem Wasserwerfer, einem Sonderwagen und einem Kontrollboot, Probe sitzen. Sie erhalten umfangreiche Informationen über die verschiedensten Einsatzmittel und Ausrüstungen, zum Beispiel über die Körperschutzausstattung eines Bundespolizisten, welche Sie auch anprobieren können.

Kommen Sie mit uns am Informationsstand der Bundespolizei ins Gespräch. Interessierten Berufsanfängerinnen und -anfängern beantworten unsere Einstellungsberater Fragen rund ums Praktikum, zum Auswahlverfahren sowie zur Ausbildung und zum Studium bei der Bundespolizei. Sie beraten auch, wenn es um einen Direkteinstieg in eine Spezialverwendung geht. Hier können sie Fragen zur maritimen Fortbildung an unser Experten der der Bundespolizei See stellen. Sie haben mit im Gepäck die neue VR-Brillen. Neben maritimen 360 Grad-Filmen stellen wir Ihnen in vielen Filmsequenzen die Vielseitigkeit der Bundespolizei vor.

Direkt am Infostand können Sie Ihr Wissen in einem Bundespolizei-Quiz und der Knotenkunde testen.

Für gute Stimmung sorgt das Bundespolizeiorchester Berlin von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 14:00 Uhr mit der "Heavy Brass Band".

"Für kleine und große Besucher bieten wir ein buntes Programm mit spannenden Einblicken in die Vielfalt der Bundespolizeiarbeit. Wir freuen uns auf ihren Besuch und heißen sie herzlich willkommen", sagt Polizeioberätin Anett Behlke, Inspektionsleiterin der Bundespolizeiinspektion Stralsund.

