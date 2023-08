POL-MS: 13-jähriger Münsteraner wieder zu Hause

Münster (ots) - Am frühen Sonntagabend (27.08., 17:20 Uhr) kollidierte eine Regionalbahn mit einem Fußgänger am Schifffahrter Damm in Höhe der Ostmarkstraße. Der Fußgänger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die Regionalbahn war vom Münsteraner Hauptbahnhof kommend in Richtung Warendorf unterwegs. Die Schranken am Bahnübergang sollen nach jetzigem Stand der ...

mehr